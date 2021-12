Trinta quilos de maconha são apreendidos no interior da Bahia

Foram apreendidos na noite de terça-feira, 10, trinta tabletes de maconha, com um quilo cada, no município de Itapetinga, no interior da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, a droga foi apreendida com os suspeitos Richard Caio da Silva Pontes, de 18 anos, a companheira Jéssica Souza Santos, de 23, e Brenda Correia da Silva, 19.

O trio vinha sendo investigado pelo órgão e foi abordado no interior de um ônibus, que saiu de Porto Seguro com destino para Vitória da Conquista. Investigações apontam que a droga seria distribuída em Itapetinga e Itambé.

Segundo a polícia, 11 tabletes teriam sido encontrados com Brenda e os outros 19 estavam dentro de uma propriedade do casal. O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.

Os materiais ilícitos foram encaminhados para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

