Trinta estudantes escapam de ônibus em chamas em Porto Seguro

Um ônibus escolar com 30 estudantes pegou fogo após uma colisão frontal com uma moto na cidade de Porto Seguro (a 713 quilômetros de Salvador). As crianças e o motorista conseguiram sair do veículo sem ferimentos, antes que as chamas se espalhassem.

Já o piloto da motocicleta, que ficou preso debaixo do coletivo, morreu carbonizado. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o site Radar 64, as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira, 8, no semi-anel viário, na região do conjunto habitacional Vila Parracho, no sul da Bahia.

Ainda segundo o site região, moradores da localidade relataram que o acidente se deu depois que o motociclista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista da contramão, após ser atingido por uma outra moto.

O caso será investigado pela delegacia de Porto Seguro.

Da Redação | Foto: Reprodução | Site Radar 64

