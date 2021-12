Trinta e cinco mil cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos na Bahia

Cerca de trinta e cinco mil cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Federal Rodoviária (PRF), no Km 830 da BR-116, trecho do município de Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador). A carga era transportada no compartimento de carga de um ônibus interestadual.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira, 17, pela PRF, o flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, por volta das 11h30. Durante a abordagem ao veículo, os policias identificaram o proprietário da mercadoria, um passageiro, de 45 anos, que não teve a identidade revelada.

A ocorrência foi encaminhada pada a Receita Federal de Vitória do município.

adblock ativo