Trinta casos de Chikungunya são confirmados em Feira em 2015

Trinta casos da febre Chikungunya foram confirmados em 2015 no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana nesta quarta-feira, 18.

Até o dia 13 de fevereiro deste ano, 92 casos suspeitos da doença foram registrados, sendo confirmados 30 casos pelo critério clínico epidemiológico e 62 casos descartados.

Com relação ao local de ocorrência, os dados apontam o bairro de Sitio Novo como sendo a localidade em 2015 com maior frequência de casos suspeitos da doença. Assim, diante do novo cenário, foram intensificadas, nessa localidade, as atividades educativas, bem como as ações de campo para eliminação dos possíveis criadouros, tratamento focal e perifocal para controle do mosquito.

Total de casos confirmados

A partir de agosto de 2014 até 13 de fevereiro de 2015, foram confirmados 1.052 (20 por laboratório e 1.032 pelo critério clínico epidemiológico) casos de Chikungunya em pessoas residentes no município de Feira de Santana-BA.

Estes casos não relatam viagem a países com transmissão da doença, sendo considerados casos autóctones. Um paciente permanece hospitalizado e está sendo acompanhado pela Instituição Hospitalar e Vigilância Epidemiológica.

Até o momento, nenhum óbito por Chikungunya foi registrado.

Estatísticas

Em 2014, foram notificados 1.443 casos suspeitos da doença, sendo confirmados 1.022 (70.82%) do total. Destes, a predominância foi para o sexo feminino com 705 casos (68,98%) e a faixa etária mais acometida foi a de 20 a 49 anos com 591 (57,82%) casos.

Com relação às manifestações clínicas, as mais freqüentes foram: artralgia/poliartralgias, cefaléia, mialgia, exantema, edema nas articulações e alguns casos com prurido.

