Trilhos da Ferrovia Oeste-Leste começam a ser assentados

As obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) já estão na fase de assentamento dos trilhos em alguns lotes, como nos municípios de Brumado e Tanhaçu. Com 1.527 quilômetros de extensão, a linha férrea ligará o Porto de Ilhéus e as cidades baianas de Caetité e Barreiras ao município de Figueirópolis, no estado do Tocantins.

De agosto de 2014 até 2 de fevereiro deste ano, cerca de 35 mil toneladas de trilhos chegaram ao Porto de Ilhéus e foram encaminhadas para os trechos em obras onde já começaram a ser assentados. Nove dos 13 lotes da ferrovia estão em território baiano.

De acordo com o gerente regional da Valec Engenharias, Construções e Ferrovias S/A, Rodrigo Caires, responsável pelos lotes 3 (Tanhaçu) e 4 (Brumado) da Fiol, cerca de 75% da obra dos dois lotes já está concluída. "A previsão é fazer 20 quilômetros por mês, portanto, o prazo de conclusão dos lotes 3 e 4 é em dezembro de 2015", afirmou Rodrigo.

O lote 3 possui 115 quilômetros e, atualmente, gera 730 empregos diretos. Já o lote 4, tem 177 quilômetros e tem 1,6 mil pessoas, entre técnicos, soldadores, fiscais, entre outros profissionais, trabalhando diariamente.

Conforme o coordenador executivo de Infraestrutura e Logística da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, quando os primeiros quatro lotes, de Ilhéus a Caetité, estiverem concluídos os reflexos na economia serão ainda maiores.

"A previsão, em termos de viabilidade econômica, do lote um ao lote quatro, é de transportar 20 milhões de toneladas ao ano de granéis de minerais, garantindo o retorno do investimento na ferrovia", afirmou Eracy Lafuente.

A previsão é que a obra no trecho que compreende Ilhéus e Caetité seja finalizada entre 2016 e 2017, e o trecho entre Caetité e Barreiras comece a funcionar entre 2017 e 2018.

