Tricolor tem dois jogos em casa para voltar ao G-4

Depois de sua primeira derrota na Série B, o Bahia ganha uma boa chance de voltar ao G-4. A equipe se prepara rumo a duas partidas na Arena Fonte Nova nesta semana: contra o Náutico, amanhã, e o Paysandu, na sexta-feira. Serão a quinta e a sexta rodada do campeonato

O Tricolor havia iniciado a rodada passada em quarto lugar. No sábado, 28, porém, não conseguiu evitar a derrota para o líder Vasco e caiu para a 6ª posição. Para voltar a ficar entre os quatro primeiros, o time de Doriva espera manter os 100% de aproveitamento em casa nesta Segundona. Na primeira rodada, fez 2 a 1 no Avaí. Na terceira, 1 a 0 no Joinville.

"Para quem quer o acesso e o título, a gente tem que fazer o dever de casa. É obrigação nossa vencer o Náutico", afirmou o comandante depois da partida em São Januário.

Para o jogo de amanhã, na Fonte Nova, os ingressos começaram a ser vendidos no sábado, exclusivo para sócios. Desde ontem a venda passou para toda a torcida, nos balcões Ticketmix do Shopping da Bahia e do Shopping Salvador, além das lojas do clube.

Programação

Depois da folga de ontem, o elenco tricolor volta aos treinos hoje à tarde, no Fazendão. Após o confronto com o Náutico, o Bahia voltará a treinar na quarta e quinta-feira, antes de partir para enfrentar o Paysandu.

A equipe vive ainda a expectativa do anúncio oficial do meia Régis, que realizou exames médicos durante o fim de semana. O jogador chega por empréstimo do Sport até o final do próximo ano.

