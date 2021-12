Tribunal Regional do Trabalho realiza leilão de bens

O Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região (TRT5) realiza no dia 7 de novembro um leilão com 320 lotes. O evento acontece às 9h, no auditório do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira (Rua Miguel Calmon, 285, 11º andar - Comércio).

Entre os principais lotes, estão um quadro em óleo sobre tela do pintor J. Arthur, com lance inicial de R$ 1,05 mil; uma tela original do artista Kennedy Bahia, também feita em óleo, com valor inicial de R$ 990; e um apartamento no Condomínio Mansão Francisco de Sá, localizado na Avenida Princesa Isabel . Com área de 277.65 m², o apartamento foi avaliado em R$ 600 mil, com lance inicial de R$ 300 mil.

O piano da marca 'Sponnagel', que estava em leilão anterior e não foi arrematado, também estará neste evento, no lote 237. O instrumento, em marfim, tem valor inicial de R$ 5,505 mil. Nesse mesmo lote, ainda se encontram de aparelhos de ar-condicionado, das marcas Splinter e Carrier. O valor do lote é de R$ 18,35 mil.

Os interessados em participar do leilão na modalidade virtual devem se cadastrar no site www.nordesteleiloes.com.br e entregar documentação no Departamento de Hastas Públicas do TRT5, que fica no 4º andar do Fórum do Comércio, até 48 horas antes do evento. Quem quiser participar presencialmente poderá fazer a inscrição no local até uma hora antes.

adblock ativo