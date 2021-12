Tribunal em Cabo Verde determina anulação de julgamento dos velejadores brasileiros

O Tribunal de Barlavento, em Cabo Verde, acatou o pedido de anulação do julgamento dos três velejadores brasileiros presos no país por tráfico internacional de drogas. A solicitação, feita pelo advogado de defesa, é baseada no fato de que os velejadores foram impossibilitados de apresentar testemunhas e provas, que poderiam mudar o destino dos brasileiros.

A sentença de 10 anos de prisão para os baianos Daniel Guerra, de 37 anos, e Rodrigo Dantas, de 25, e o gaúcho Daniel Dantas, de 44, foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Vicente, na cidade de Mindelo, em março deste ano. Os três brasileiros, além do velejador francês Olivier Thomas, de 50 anos, foram presos em agosto do ano passado, após a polícia local encontrar cerca de uma tonelada de cocaína no piso do barco em que eles estavam.

Os familiares dos velejadores alegam que eles não sabiam da existência do entorpecente, e que foram vítimas de uma rede internacional de tráfico de drogas. Segundo Alex Coelho, tio de Rodrigo Dantas, o juiz Antero Tavares não permitiu que a defesa apresentasse provas e uma testemunha, que poderiam mudar o resultado do julgamento.

“Uma das testemunhas era o delegado-chefe da Polícia Federal na Bahia, que faria uma videoconferência. A Justiça cerceou os direitos de Rodrigo Dantas de apresentar a testemunha e o inquérito da PF, que não podia ser usado pela defesa. Oito meses depois, o tribunal de Barlavento vê isso como uma falha e põe em xeque o primeiro julgamento”, afirma Alex.

Alex ressalta que o pedido de anulação ainda será analisado pelo Ministério Público de Cabo Verde, responsável pela acusação. Além disto, tramita na Justiça a solicitação de que os velejadores aguardem o novo julgamento em liberdade que, inicialmente, também havia sido negado.

“O Ministério Público afirmava que eles podiam sair da ilha, mas eles não têm como fugir porque estão sem os passaportes. Além disto, as famílias já estão há 14 meses residindo lá. Inclusive Dona Fátima, mãe de Daniel Guerra, está hospitalizada há 16 dias, e deve retornar para passar por uma cirurgia de apendicite. Ela espera ter alta para poder viajar”, destaca Alex.

O caso

Em agosto de 2017, os baianos Daniel Guerra e Rodrigo Dantas teriam sido contratados pela agência holandesa de recrutamento "The Yacht Delivery Company" para transportar um veleiro. Pouco tempo depois, o gaúcho Daniel Dantas foi chamado para integrar a tripulação.

Antes de sair do Brasil, o veleiro passou por inspeções da Polícia Federal em Salvador e em Natal, e o barco foi liberado. Ao zarpar, o capitão Thomas mudou o destino para a Ilha da Madeira. No caminho, contudo, o barco teria apresentado avarias e precisou ser rebocado na Ilha de Mindelo, no dia 22 de agosto, onde a embarcação foi mais uma vez inspecionada após uma denúncia. Foi quando a fiscalização do país africano encontrou mais de uma tonelada de cocaína escondida em um piso de concreto na embarcação.

Velejadores foram presos por tráfico internacional de drogas (Foto: Reprodução | Facebook)

adblock ativo