Tribunal decide afastar o juiz Luís Cappio por 90 dias

O pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu na manhã desta quarta-feira, 17, que o juiz titular da Comarca de Euclides da Cunha, Luís Roberto Cappio, sofrerá afastamento cautelar por 90 dias.

Relator do processo administrativo, o corregedor do TJ-BA, Antônio Cardoso, confirmou que a medida cautelar foi tomada com base em problemas de relacionamento do juiz com advogados e promotores e no baixo número de sentenças proferidas na Vara Crime de Euclides da Cunha. Mas o juiz pode recorrer.

Luís Cappio revogou, no ano passado, as guardas provisórias de cinco crianças de Monte Santo que foram levadas para viver com famílias de Campinas e Indaiatuba, em São Paulo, e determinou o retorno delas para conviver com as famílias biológicas na cidade baiana.

Desde aquela época, ele era investigado pela conduta como magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que também já investigava o juiz Vitor Bizerra, que concedeu as guardas provisórias às famílias paulistas.

Entre as acusações feitas contra Cappio estava a falsa notícia de que estaria sofrendo ameaça de morte - que resultou no envio de escolta da Polícia Federal.

Desentendimentos - Também foi apurada a representação de nove advogados contra Cappio. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que três promotores da Comarca de Monte Santo, serventuários da justiça e o delegado de polícia se indispuseram com o magistrado.

O magistrado foi localizado por telefone, mas disse que, por orientação dos advogados dele, não faria declarações nos próximos dois dias, até que decidam em conjunto as medidas a serem adotadas.

Entretanto, mais cedo, ele avaliou que os desembargadores foram induzidos ao erro pela argumentação do MP-BA. "Não se afasta um magistrado dessa forma. Obviamente, não vou deixar de me defender. As pessoas que estão por trás disso vão ter que responder civil e criminalmente. É absurdo e inadmissível", disse.

adblock ativo