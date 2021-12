Tribunal de Justiça elege dois novos desembargadores

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) elegeu, nesta quarta-feira, 17, dois novos desembargadores: os magistrados Luiz Fernando Lima e Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos.

Luiz Fernando Lima foi eleito pelo critério de antiguidade e Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos por merecimento, de acordo com os pressupostos determinados pela Resolução nº 106 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Vinte e três juízes inscritos para concorrer à vaga de mérito passaram por um processo de seleção. A escolha teve como base cinco critérios: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional (15 pontos).

A avaliação levou em conta, no mínimo, os últimos 24 meses de exercício, e resultou na lista tríplice formada pelos juízes Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos e Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, escolhida pelo critério de estar nas duas últimas listas tríplices.

Uma das grandes novidades da eleição foi a utilização do Ssistema de votação eletrônica, desenvolvido pelo Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) do TJBA. O sistema permite a transmissão em tempo real dos votos de cada desembargador, fornecendo o resultado instantaneamente em quatro painéis eletrônicos instalados na sala de sessões do Tribunal Pleno.

* Com informações da Assessoria do TJBA

