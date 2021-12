Tribunal de Contas do Estado abre seleção para estagiário

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) divulgou a abertura do processo seletivo para contratação e cadastro reserva de estagiário. As inscrições estarão disponíveis a partir do próximo dia 22 e deverão ser realizadas no site da Concepção Concursos.

As taxas são R$ 15 para nível superior e R$ 10 nível médico, técnico e auxiliar em saúde bocal. Os valores da bolsa de estágio são de R$ 660 para o nível superior e de R$ 350 para os níveis médio e tecnológico e será fornecido o auxílio-transporte.

Os selecionados terão uma carga horária de 4h para o turno matutino de segunda a sexta e 15h para o turno vespertino de segunda a quinta. O processo seletivo tem a validade de um ano.

Vagas

Serão oferecidas 40 vagas para estudantes do ensino superior das áreas de formação: Administração (3), Arquitetura (1), Biblioteconomia (1), Ciências Contábeis (12), Ciências da Computação (2), Direito (17), Economia (1), Engenharia Civil (2), Gestão Ambiental (1) e cadastro reserva para Design Gráfico, Publicidade e Jornalismo - Comunicação Social.

Como também 38 vagas para estudantes do ensino médio, duas vagas para estudantes do curso técnico em saúde bucal - TSB e outras duas vagas para estudantes do curso de auxiliar em saúde bucal - ASB, bem como formação de Cadastro de Reserva.

