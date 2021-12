Treze são presos em operação durante Itapetinga

Treze pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em Itapetinga (a 580 km em Salvador) na madrugada desta quinta-feira, 24. De acordo com a polícia, os detidos participaram do ataque a uma agência bancária em Itororó, no interior da Bahia, no último dia 14 de março.

Após investigação, os policiais identificaram o grupo, que, segundo a polícia, é responsável pela morte de três traficantes rivais em Itapetinga.

Os policiais cumpriram dois mandados de prisão contra Genivaldo Souza Moreira Santos, o "Geni", que é apontado como líder da quadrilha. Ele já estava detido na Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador.

Policiais também prenderam a mulher de Genivaldo, Liliane Ribeiro dos Santos, o cunhado Alan Ribeiro dos Santos e o outro integrante de sua família, Danilo Moreira Rocha.

Também foram detidos: Adriano Pereira Martins, Jordan Carvalho dos Santos, Osvaldino de Jesus Oliveira, Janílio Rosa Santos, Carlos Lima da Silva, Rodrigo Gomes Carvalho, Ricardo Lima Damasceno, Carmilton Souza Brito (prisão temporária) e Osvaldino de Jesus Oliveira.

A polícia ainda cumpriu mandado de prisão contra Rafael Amaral de Jesus, que já estava detido no Presídio de Jequié.

