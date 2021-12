Treze pessoas são presas em operação conjunta no sul do estado

Treze pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 9, em operação conjunta das forças de segurança estaduais e federais em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado. Dentre os suspeitos, 11 foram em cumprimento a mandados de prisão e dois em flagrante.

De acordo com informações do delegado Moisés das Damasceno, da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior, o grupo tem envolvimento com homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Além disso, também há 20 mandados de busca apreensão sendo cumpridos na região.

Ainda segundo ele, estão entre os presos Joelton Santos Oliveira, de 38 anos, Sidnei Sérgio Ramos dos Santos, 43, Walace Pereira dos Santos, 26, Marlon Santos Ferreira, conhecido como "Zé Pela", 36, Ronildo Pereira Passos, de apelido "Boca de Palhaço", 35, Rodrigo Jesus Conceição, 33, Mirani Lima Costa, 26, Edilene Barbosa da Silva, 22, Rosângela Pereira Souza, 36, Ivonete Lima da Conceição, 44, Daniele Nascimento Cadurini, 32, Gildeni Flores Sena Moura, 37, e Mesaque Lima Santos, 35 anos.

No ocorrido, foram apreendidos cinco armas de fogo, R$ 9 mil, e quase um quilo de cocaína foram encontrados nos locais apontados na Investigação, incluindo o Conjunto Penal de Eunápolis.

adblock ativo