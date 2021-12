Treze pessoas são atendidas no HGE por acidentes com fogos

Treze pessoas já foram atendidas no Hospital Geral do Estado (HGE) vítimas de queimaduras relacionadas aos festejos juninos. Onze deram entrada por explosão de bomba e dois por queimaduras do sábado 20 até as 10h desta terça-feira, 23, informa a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

O diretor do HGE, o médico André Luciano Andrade, alerta que o número tende a crescer. "Levando em consideração os anos anteriores, a gente percebe que a maior procura por atendimento ocorre após o encerramento da festa", disse.

2014

Entre os dias 22 e 24 de junho de 2014, o Hospital Geral do Estado atendeu 41 pessoas, das quais 29 por queimaduras diversas, incluindo fogos de artifício, e 12 causadas por explosão de bomba. No ano anterior, a unidade registrou 45 atendimentos a vítimas, 19 por queimaduras diversas e 26 por explosão de bomba.

