Três universitários são presos com maconha em Conquista

Três universitários foram presos durante uma operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) no município de Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador). Joel de Moraes Brandão Neto, 25 anos, Vinícius de Souza Aguiar, 29 anos, ambos estudantes de engenharia, e Elias Edson da Silva Júnior, 26 anos, do curso de direito, foram detidos em flagrante com uma grande quantidade de maconha (o volume não foi especificado pela polícia até o momento)

Segundo o blog do Marcelo, Vinícius e Joel foram encontrados em um apartamento na rua Alziro Prates, no bairro de Candeias. A residência era usada como para o armazenamento, distribuição e venda da droga. No local, os policiais encontraram balanças de precisão, embalagens para drogas, além do dinheiro do tráfico.

Já Elias foi detido, também em um apartamento, no centro de Vitória da Conquista. Com ele, foram encontrados, além de outra grande quantidade de maconha, uma balança de precisão, embalagens para drogas, celulares e dinheiro do tráfico.

As prisões aconteceram na manhã desta terça-feira, 23. Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município.

