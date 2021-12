Três toneladas de maconha são apreendidas na BR-116

Um caminhão que carregava três toneladas de maconha foi interceptado pela polícia na BR-116, na região de Feira de Santana. A droga foi apreendida na manhã desta quinta-feira, 10. O motorista do veículo foi preso durante a operação.

De acordo com a polícia, o entorpecente já vinha sendo monitorado por equipes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e das polícias Federal e Rodoviária Federal.

“Importante ressaltar a parceria entre a polícia baiana e as instituições federais de segurança. Listamos as rotas utilizadas pelas quadrilhas de traficante de drogas que atuam no estado e os resultados desse trabalho conjunto estão aparecendo”, ressaltou o coordenador da Força-Tarefa da SSP, major Marcelo Barreto, em nota enviada à imprensa.

O militar ainda revelou que o destino final da maconha era Salvador, onde ela seria dividida e distribuída. "A operação segue. Sabemos os donos desse material e continuaremos atrás deles”, acrescentou.

Tanto o motorista como a droga foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Feira.

adblock ativo