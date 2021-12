Três suspeitos são mortos em confronto com a PM em Jaguaquara

Três homens não identificados foram mortos durante um confronto com policiais militares, na noite desta sexta-feira, 2, no município de Jaguaquara (a 340 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 22h, na rua da Lagoa, no bairro Lagoa.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados que havia um grupo de homens armados dentro de uma residência da localidade. Ao chegar no imóvel, as guarnições foram recebidas a tiros, dando início a um confronto.

Durante a ação criminosa, três suspeitos foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para um hospital próximo, mas não resistiram aos ferimentos. Com os bandidos foram encontrados armas, drogas e munições.

