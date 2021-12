Três suspeitos são mortos em confronto após assaltos em Amélia

Três homens morreram depois que trocaram tiros com a Polícia Militar na região do Alambique Velho, na cidade Amélia Rodrigues. De acordo com Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens são suspeitos de realizar assaltos momentos antes do confronto.

Segundo informações divulgadas pela SSP na manhã desta sexta-feira, 10, viaturas da Polícia Militar (PM) foram ao local onde o trio assaltava e identificaram um carro modelo Celta, placa OWX 0224, usado pelos criminosos.

Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos atiraram contra a guarnição. Houve uma troca de tiros e os homens foram atingidos. Os feridos ainda chegaram ser socorridos para o Hospital Municipal de Amélia Rodrigues, onde morreram.

Com os homens, os policiais apreenderam três revólveres calibre 38 e 32, munições, além de celulares. Pessoas que teriam sido vítimas dos assaltos reconheceram o trio por fotos na delegacia da cidade. Os suspeitos também teriam agido na Conceição do Jacuípe.

