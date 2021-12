Três suspeitos flagrados com armas são mortos em Senhor do Bonfim

Após uma denúncia anônima, três homens que estavam com uma submetralhadora, uma pistola, revólveres e drogas foram mortos em confronto com polícia, nesta quinta-feira, 23, em Senhor do Bonfim (distante 384 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Davi Clerisson Ferreira Silva, 23 anos, Charlinton Joab Moura Oliveira, 22, e Lucas Pereira da Silva estavam dentro de um veículo quando os policias se aproximaram e eles reagiram com tiros.

O trio chegou a ser socorrido, mas nenhum deles resistiu aos ferimentos. Os suspeitos já respondiam a inquéritos por tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de arma de fogo.

Com eles, foram encontrados uma submetralhadora calibre 9 mm, uma pistola calibre 45, três revólveres calibre 38 e 22, carregadores, munições, seis porções grandes de maconha prensada, três pedras de cocaína e quatro pedras de crack.

