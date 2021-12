Três suspeitos de tráfico são presos em Santo Antônio de Jesus

Três uspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira, 24, em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. Jeferson Nascimento Almeida, 22 anos, Rodrigo Bispo Santos, 27 e José Carlos Silva dos Santos, 23, já eram alvo de investigação por suposta ligação com uma facção criminosa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram abordados por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) durante a Operação Pádova. Com eles, foram encontrados porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 211 em espécie.

adblock ativo