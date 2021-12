Três suspeitos de tráfico são detidos em megaoperação em Valença

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos nesta terça-feira, 25, durante a segunda fase da megaoperação "Dendê", que ocorreu em Valença (a 121 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jean Marcel Silva de Jesus, Willian Oliveira dos Santos e Jamerson Nunes do Nascimento foram localizados em um dos imóveis utilizados pela quadrilha. Eles estavam com porções de maconha e crack e um simulacro de pistola.

Em uma outra casa usada também por eles foi apreendido um drone, utilizado para o monitoramento da movimentação nos pontos de venda dos entorpecentes.

Durante a primeira fase da ação, em 14 de junho deste ano, a polícia cumpriu 17 mandados de prisão a suspeitos da mesma quadrilha.

Drone usado pelo bando para monitorar a movimentação dos pontos de vendas de drogas foi apreendido

