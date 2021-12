Três suspeitos de roubo a banco são presos 24 horas após crime

Três homens suspeitos de ter roubado um banco no município de Igrapiúna (a 194 quilômetros de Salvador) foram presos na madrugada desta terça-feira, 7, em Santo Antônio de Jesus. A ação aconteceu cerca de 24 horas após o crime, que ocorreu nesta segunda, 6.

A prisão aconteceu logo após policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Central) avistarem um veículo com homens em atitude suspeita próximo ao entroncamento do município de Lage, na BR-101, por volta de 1h da madrugada.

Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor do Ford Fiesta invadiu uma barreira montada e tentou fugir no sentido Santo Antônio de Jesus, onde foram detidos. Durante a abordagem policial, foram encontrados com o grupo: três pistolas, uma calibre 380 com 15 munições e duas calibre .40, com 30 munições, uma quantia de R$ 8.599,15, uma balaclava (espécie de capuz usado em assaltos), além de cocaína e maconha.

Eles foram apresentados na 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde foi lavrado o flagrante. Os materiais apreendidos e o veículo usado pelos assaltantes com placa de Valença serão encaminhados para perícia.

adblock ativo