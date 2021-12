Três suspeitos de matar PM de Sergipe morrem em confronto com a polícia

Três homens, suspeitos de matar de um policial militar de Sergipe em 4 de abril deste ano, morreram em confronto com a polícia na noite desta sexta-feira, 18, no extremo oeste da Bahia. Um quarto homem, que também teria participado do crime, foi preso na ação.

De acordo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jackson dos Santos, Ernane Mota Pereira, o 'Alemão', e José da Silva foram encontrados em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Eles teriam reagido a abordagem da polícia e após trocar tiros, foram atingidos e não resistiram.

O quarto homem, Marcone Silva Lima, foi preso. Os policiais apreenderam com eles uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 40 e um revólver calibre 32.

Um quinto suspeito envolvido no homicídio do capitão Manoel Alves de Oliveira Santos, 42 anos, morreu também em confronto com policiais, nesta sexta-feira, 18, em Paulo Afonso (a 467 quilômetros de Salvador). Renan Oliveira Santos, 26 anos, chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

adblock ativo