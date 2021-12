Três suspeitos de explodir transportadora de valores morrem em confronto com a PM

Três criminosos envolvidos na explosão de uma empresa transportadora de veículos, na cidade de Eunápolis, morreram em confronto com a Polícia Militar, na manhã deste domingo, 11. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles e mais dois comparsas, que conseguiram fugir, foram localizados na cidade de Porto Seguro (a 707 quilômetros de Salvador).

Segundo a SSP-BA, o quinteto estava escondido no Mercado do Povo e na Vila Parracho. Ao chegar nos locais, as guarnições cercaram os bandidos, que resistiram à prisão atirando. No ato, três foram atingidos e socorridos para um Hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Os outros dois conseguiram fugir por um matagal e seguem sendo procurados.

Ainda de acordo com o órgão, com a quadrilha foram encontrados um fuzil, uma metralhadora, explosivos, um revólver e munições. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da região.

adblock ativo