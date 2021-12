Três são presos por roubo de carga de roupas em Santo Antônio

Igor Cardoso Leite Santana, 20 anos, e Alex Silva Santos, 26, acusados de terem roubado uma picape S10 com uma carga de roupas, no centro do município baiano de Santo Antonio de Jesus, foram presos nesta quinta-feira,30, por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia Militar (Coorpin). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 31, pela Polícia Civil.

De acordo com o órgão, as investigações em torno do caso, levaram os policiais de Cruz das Almas, a um desmanche de carros que pertencia a um comparsa de Igor, localizado na cidade de Muritiba.

Fotos: Divulgação | Polícia Civil

No desmanche, os policiais encontraram a picape, diversas motocicletas, peças e placas de outras motos furtadas e roubadas e o revólver calibre 32 que foi utilizado no roubo do veículo. Uma parte das roupas, que pertence a um comerciante em Santo Antônio de Jesus, também estava no local. A outra parte foi encontrada na zona rural de Muritiba, com Beatriz Santos Nascimento, 18, que também foi presa.

Segundo a Polícia Civil, as roupas e o veículo já foram devolvidos ao proprietário. Igor e Alex foram autuados em flagrante por roubo. Alex também vai responder por receptação de veículo roubado e posse de arma.Já Beatriz foi presa pela receptação das roupas. Os três estão na carceragem da 4ª Coorpin, à disposição da Justiça.

