Três são presos por assalto no centro de Lauro de Freitas

Três homens foram presos na noite deste domingo, 19, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), por realizarem assaltos no centro da cidade.

Após receberem uma informação de que um grupo de criminosos estava praticando roubos no centro, com um veículo Ford/Fiesta cinza, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS, iniciaram rondas pela região e localizaram o carro na Rua Amarílio Tiago. Ao avistarem os policiais, os três suspeitos fugiram, mas foram pegos logo depois na Rua Vitória da Conquista. Com eles os policiais apreenderam uma pistola similar a uma Taurus; nove celulares, dois óculos de sol, quatro bolsas femininas, carteira, estojo de maquiagem, uma mochila preta e R$184,90.

Os acusados e o material apreendido foram encaminhados à 23ª Delegacia Territorial em Lauro de Freitas, onde foram autuados por flagrante. O veículo foi apresentado na Retram de Lauro de Freitas.

