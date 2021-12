Três são presos em Santo Estevão com maconha, armas e objetos roubados

Três homens foram presos nesta terça-feira, 29, com maconha, armas e objetos roubados na cidade de Santo Estevão, distante 157 km de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, Lucas Jesus Barbosa, o Luquinhas, de 19 anos, Raflésio dos Santos Assis, o Jerri, 21, e Maurício Pena dos Santos, o Jão, de 25, no momento da prisão estavam em um imóvel utilizado como ponto de venda de drogas, no bairro do Triângulo, naquela cidade.

A prisão foi feita por equipes da Delegacia Territorial (DT) da cidade, e junto com os indivíduos apreenderam cerca de um quilo de maconha prensada, um revólver e uma garrucha, ambos calibre 38, além de onze celulares, seis relógios de pulso e material para embalar drogas.

Ainda segundo a polícia, os três são integrantes de uma quadrilha que age no município e em cidades próximas. Lucas e Maurício têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Maurício também responde por uma tentativa de homicídio, cometida em 2014, no município de Milagres.

Os indivíduos foram autuados em flagrante por posse de armas, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Os três foram conduzidos à carceragem da DT/Santo Estevão, onde se encontram à disposição da Justiça.

Os proprietários dos celulares e relógios encontrados, são aguardados pela polícia para que identifiquem os objetos.

adblock ativo