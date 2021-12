Três são presos em flagrante com drogas em Juazeiro

Três homens foram presos com drogas em Juazeiro, no norte da Bahia, na madrugada desta quarta-feira, 17. Policiais da 75ª Companhia Independente de Polícia Militar avistaram Tiago Ferreira e José Jorge usando cocaína. Eles foram abordados e disseram que compraram a droga na mão de um homem identificado como "Nego Rafa".

Ele vendia o produto na lanchonete do posto de combustível Frei Damião. O homem foi flagrado com um papelote de cocaína e revelou o endereço de um imóvel onde tinha mais droga. Policiais acharam 108 gramas de cocaína no local, além de 17g de maconha e 13,5g de crack.

O trio foi apresentado na 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

