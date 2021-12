Três são presos em ação contra fraude no INSS na Bahia

Três pessoas foram presas nesta terça-feira, 4, pela Polícia Federal (PF) em Salvador, suspeitas de falsificar documentos para receber benefícios previdenciários na Bahia.

A fraude causou prejuízo estimado em R$ 1,6 milhão aos cofres do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), segundo o Ministério da Previdência Social (MPS).

Um dos presos era dono de uma fazenda com 130 cabeças de gado em Ourolândia (a 363 km da capital, centro-norte baiano). Os animais estão sob responsabilidade de um depositário e poderão ser vendidos ou leiloados, a depender da determinação judicial.

As prisões - na Ribeira e Caminho de Areia - fizeram parte da operação Walking Dead II, deflagrada nesta terça pela PF, com o apoio do MPS. Os detidos mantinham endereços em Salvador, Jacobina e Ourolândia.

Segundo as investigações, o trio apresentava à Previdência Social documentos falsos, como certidões de óbito, certidões de casamento e carteiras de trabalho com vínculos empregatícios falsos, para obter pensão por morte e aposentadoria.

Alguns deles possuíam RG e CPF em duplicidade, com apenas alguns detalhes mudados, como nome da mãe e data de nascimento. Dessa forma, mantinham mais de um benefício ativo perante o INSS.

Além dos valores mensais, superiores a R$ 5 mil, os fraudadores recebiam retroativo por supostos filhos menores, que, na realidade, não existiam.

Segundo o delegado federal Enzo Rebelo, os investigados também utilizavam documentos de terceiros para fraudar benefícios, que eram divididos com quem aceitasse participar do esquema.

Busca e apreensão

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão - três em Salvador, um em Jacobina e dois em Ourolândia. Além do gado, foram apreendidos uma caminhonete Chevrolet D-20, um Peugeot 207 e documentos falsos, que, segundo Rebelo, "comprovam a atuação criminosa".

O trio responderá pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento público e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão.

"A operação foi bem-sucedida e será útil para ressarcir parte do prejuízo causado à Previdência, além de interromper a continuidade da fraude. A investigação foi concluída e o trio permanecerá preso até que o inquérito seja concluído e encaminhado", afirmou Rebelo.

O nome da operação faz alusão à expressão em inglês Walking Dead, cujo significado é "morto-vivo", e à série de TV homônima, na qual os mortos (zumbis) voltam à vida.

Na primeira fase, deflagrada em dezembro de 2014, nove pessoas foram indiciadas e seis mandados de busca e apreensão, cumpridos.

Segundo a PF, o resultado das buscas iniciais levou à identificação dos outros envolvidos. As investigações ocorrem desde 2013.

