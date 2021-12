Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante tiroteio que feriu dez pessoas e matou Joelma de Freitas Bispo, de 32 anos, nesta terça-feira, 24, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador. O episódio aconteceu durante festa de São João.

Segundo o titular da 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), Luís Henrique Costa Ferreira, foram solicitadas as imagens do circuito de segurança de vários estabelecimentos próximos ao local do crime, a fim de auxiliar na identificação dos outros envolvidos.

As primeiras investigações policiais apontaram a existência de dois grupos rivais, das localidades Catolândia e Ilha do Dendê, em Santo Amaro, que se encontraram em São Francisco do Conde, iniciando o tiroteio.

Talisson Rafael de Melo Ramos, Neilton Alves Cosme, Neilson Alves Cosme, todos com 18 anos, e uma adolescente de 17, foram apreendidos quando tentavam fugir do festejo em uma van.

Os feridos foram socorridos por policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Candeias). Já o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público e os demais autuados em flagrante por homicídio.

O trio permanece custodiado na carceragem da 21ª DT, à disposição da Justiça.

Confira o desabafo de Igor Kannario, ainda em cima do caminhão, depois do tiroteio durante a passagem do trio que comandava:

Da Redação Três são presos e 1 adolescente apreendido em festa na Bahia

adblock ativo