Três são mortos pela PM e empresário resgatado em Ipiaú

Três homens foram mortos durante troca de tiros com policiais militares no município de Ipiaú (a 353 km de Salvador), na noite deste sábado, 27. Os suspeitos são integrantes de uma quadrilha que sequestrou o empresário Luiz Carlos Nascimento, 59 anos, na porta de casa. As informações são do site Giro em Ipiaú.

Segundo a polícia, o empresário foi abordado quando chegava em casa em uma Hilux Prata por volta das 22h30, no Caminho 5. Ao sair do carro, Luiz Carlos foi rendido pela quadrilha formada por cerca de 10 pessoas. A vítima foi feita sequestrada e levada pelos criminosos em seu próprio carro.

O bando seguiu por uma estrada que dá acesso a localidade conhecida como Barreiro, que fica entre os municípios de Ibirataia e Ubatã. Policiais militares foram acionados e conseguiram alcançar os sequestradores.

Houve uma troca de tiros e três bandidos foram baleados. Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiram.

Dentre os mortos, está Dilean Nogueira, conhecido assaltante de banco que agia na região sul da Bahia e suspeito de envolvimento na morte do delegado de Ipiaú em 2009.

O empresário Luiz Carlos foi resgatado e passa bem. O carro dele também foi recuperado. A polícia segue com as investigações em busca dos demais suspeitos.

