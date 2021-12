Três presos são recapturados em Iaçu após fuga

Três detentos que fugiram da delegacia da cidade de Iaçu (a 279 km de Salvador,) foram recapturados pela polícia nesta segunda-feira, 20. De acordo com a Polícia Civil, as buscam pelos outros seis presos foragidos continuam.

Ainda conforme a polícia, a fuga só foi descoberta na manhã do domingo, 19, quando o carcereiro Alenilton Alves Queiroz chegou ao trabalho. Ele desconfiou do volume alto do som das televisões, que ficam na área das celas, e resolveu averiguar, quando percebeu o buraco.

Depois de passarem pelas celas, os presos usaram uma tábua de madeira para pular o muro delegacia. O buraco aberto na parede entre das celas durante a fuga já foi fechado, segundo a polícia. A delegacia possui cinco celas e, antes da fuga, tinham 23 presos no local.

