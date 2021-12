Três policiais militares são presos por envolvimento em sequestro

Três policiais militares foram presos na madrugada desta quinta-feira, 15. Segundo o comando da PM, eles teriam envolvimento em um sequestro que estaria em andamento no momento da prisão.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), três PMs e um comparsa civil identificados como Jonas Oliveira Gois Júnior, lotado na 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM)/Iguatemi, Henrique Paulo Chaves Costa, lotado no Batalhão de Guardas, Ronaldo Pedro de Souza, lotado no Sub Comando da Policia Militar e Diogo de Souza Ricardo foram detidos no pedágio da Estrada do Coco.

A polícia montou o bloqueio após receber uma denúncia de que o pai de uma vítima de sequestro tinha pago o resgate para o bando. A entrega foi feita em um posto de gasolina na Cetrel, quando o refém, que tinha sido sequestrado no bairro Gleba E, em Camaçari, foi liberado sem lesões.

Em seguida, o grupo teria fugido pela Estrada do Coco, sentido Salvador. Diante desta informação, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 12º Batalhão/Camaçari montaram um bloqueio antes do pedágio e abordaram os suspeitos quando eles entraram nas baias do pedágio.

Eles foram detidos com seis pistolas, o valor pago pelo resgate e munições de diversos calibres, além de nove celulares, algemas, placas e documentos de veículos. A polícia também apreendeu com eles um relógio, quatro anéis dourados, uma pulseira e uma corrente douradas.

O grupo tinha exigido R$ 300 mil de resgate, mas o pai da vítima pagou R$ 18 mil, além de entregar um carro da marca Kia, do modelo Cerato, e um som automotivo.

Os presos foram apresentados na 18ª Delegacia e os militares serão encaminhados para a Corregedoria Geral da PM-BA.

O veículo da família da vítima, dado como troca para libertar as sequestradas, foi recuperado pela polícia. (Foto: Cidadão Repórter | WhatsApp)

