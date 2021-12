Três policiais ficam feridos após acidente em Simões Filho

Uma viatura da Rondesp capotou na tarde desta quarta-feira, 26, em um terreno nas proximidades da BR-324, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu por volta das 16h, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais receberam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados à Clínica Ortopédica e Traumatológica (COT) no bairro do Canela, em Salvador. Ainda segundo a Stelecom, os PMs realizaram exames e têm estado de saúde estável. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

adblock ativo