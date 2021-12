Três PMs são baleados em assalto a banco na Bahia

Homens explodiram as agências do Bradesco e do Banco Postal, vinculada ao Banco do Brasil, no município de Brotas de Macaúbas (a 594 km de Salvador) na madrugada desta sexta-feira, 30.

Uma viatura da Companhia de Ações Especiais do Semi-Árido da Polícia Militar (Caesa) passava na cidade no momento do assalto e houve confronto com os bandidos e três policiais foram baleados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a população, cerca de 15 assaltantes chegaram em dois veículos e uma moto. Enquanto parte do grupo realizava o assalto, os demais aterrorizaram os moradores.

Após o crime, a quadrilha fugiu. Não há informações do valor roubado. Por conta da destruição das agências, a cidade está sem banco e os moradores devem procurar atendimento na agência da cidade de Ipopiará, que fica a 32 km de Brotas de Macaúbas.

