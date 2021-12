Três pessoas são presas durante a Operação Adsumus na Bahia

Três pessoas foram presas e seis mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Cruz das Almas, nesta segunda-feira, 19, na sexta fase da Operação Adsumus. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, pois segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o procedimento corre sob sigilo judicial.

Os envolvidos responderão pelos crimes praticados contra a administração pública, fraudes em licitações e contratos. Outros dois alvos de prisão temporária não foram encontrados nesta seguna-feira. Durante a operação, foram apreendidos documentos, planilhas de propinas, comprovantes de depósitos bancários e de tranções financeiras, celulatres e outros objetos eletrônicos.

​Operação

A ação Adsumus tem como objetivo reprimir crimes contra a administração pública, fraudes em licitações e contratos praticados entre os anos de 2012 e 2016 no âmbito das Prefeituras de Muritiba e Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

De acordo com levantamento dos promotores de Justiça do MP-BA, cerca de R$ 20 milhões foram desviados dos cofres públicos no período de 2012 a 2016.

