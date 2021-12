Três pessoas são presas com armas e drogas em Nova Soure

Três pessoas foram presas com armas e drogas no município de Nova Soure (a 241 km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso aconteceu no último domingo, 17.

Segundo a SSP-BA, uma guarnição estava fazendo rondas com o objetivo de combater roubo a bancos quando avistou três homens em atitude suspeita.

Na operação, Márcio de Souza Aquino foi preso. Após apresentar Márcio na Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que ele tinha mais drogas escondidas em um sítio da família, na mesma cidade.

Ao chegar na propriedade rural, os policiais encontraram drogas com a esposa de Márcio, Givalda Batista dos Santos, e uma arma com José Ailson da Cruz.

Com os suspeitos foram apreendidos três quilos de cocaína, duas armas de fogo (um revólver calibre 38 e uma espingarda 12), um tablete de maconha, 239 pedras de crack e munições. Givalda e José Ailson também foram encaminhados para a DT de Ribeira do Pombal para os procedimentos de polícia judiciária.

Márcio foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, Ginalva por associação ao tráfico e José por porte ilegal de arma e formação de quadrilha.

