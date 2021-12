Três pessoas são mortas a mando de traficantes em Candeias

A Polícia Civil investiga os assassinatos de dois homens e um adolescente de 17 anos, cometidos no domingo, 13, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o delegado Marcos Laranjeira, titular 20ª DT (Candeias), as mortes não estão relacionadas uma com as outras, mas todos os casos têm algo em comum: relação com o tráfico de drogas.

"Escutamos pessoas envolvidas nos três casos e, aparentemente, os crimes foram cometidos por dívidas de drogas”, disse. Conforme Laranjeira, a polícia ainda não identificou nenhum suspeito.

Assassinatos em sequência

O primeiro caso ocorreu por volta das 14h20, no distrito de Menino Jesus. Luciano Nogueira, de 43 anos, foi morto a tiros. Segundo a polícia, o homem era ex-presidiário.

À noite, um adolescente com iniciais S.S.F, 17, foi executado por volta das 19h20 no loteamento Bairro da Paz, na Urbis II.

No fim do domingo, Jair Nunes dos Santos, 41, saía de uma festa por volta das 23h20, quando foi surpreendido por um homem na rua Nova, distrito de Cantagalo, que efetuou vários disparos, atingindo peito, mão e tórax.

