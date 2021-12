Três pessoas morrem em colisão entre quatro veículos na BA-093

Três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas na manhã desta terça-feira, 18, em uma colisão entre uma carreta, uma Kombi, um carro de passeio e um ônibus no km 43 da BA-093. O acidente ocorreu no município de Mata de São João, sentido Pojuca, próximo ao parque Rolf.

Segundo a Concessionária Bahia Norte - que administra a via -, todas as vítimas estavam na Kombi. Equipes de operação da empresa e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local do acidente.

Dos feridos graves, um foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio e outro foi socorrido pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Por conta do acidente, foi feito um desvio no trecho. O trânsito segue lento na região.

