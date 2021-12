Três pessoas morrem em acidente no sul da Bahia

Três pessoas morreram, na noite desta quinta, 9, em uma colisão envolvendo dois veículos na BA-001, que liga Ilhéus a Olivença, no sul da Bahia. Segundo o Blog do Marcelo, o acidente aconteceu quando um veículo Uno tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com um Fiesta.

O motorista do Uno, Alipio Hage Neto, 62 anos, morreu no local. As outras vítimas são Arlete Vieira da Silva e o condutor do Fiesta, que não foi identificado. Duas crianças que estavam no Fieste ficaram feridas e estão internadas.

adblock ativo