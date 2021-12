Três pessoas morrem em acidente na BR-324

Três pessoas morreram nesta segunda-feira, 21, por volta de 6h20, na BR-324, km 527, sentido Feira de Santana-Salvador, depois que a caçamba JNW 8037, placa de Feira, atingiu em alta velocidade carros que estavam parados ou andando lentamente na pista por conta do nevoeiro que já havia provocado um outro acidente alguns quilômetros adiante.



Os três mortos estavam no carro atingido pela caçamba, que foi sendo arrastado e esmagado contra o caminhão baú. Dentro do Corsa sedan, de placa JQR-5320, que ficou todo retorcido e irreconhecível, morreu o chefe de gabinete da presidência da Câmara de Feira de Santana, José Ailton de Melo, 37 anos, a companheira dele, Maria Rosilene Silva Alves Almeida, 29 anos e um outro homem ainda não identificado.





