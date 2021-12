Três pessoas morrem em acidente na BR-116

Três pessoas morreram durante um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, na madrugada deste sábado, 2, na BR-116, entre os municípios de Jequié e Manoel Vitorino, no sudoeste baiano.

A colisão aconteceu por volta das 4h50, antes do pedágio da Concessionária ViaBahia, no local conhecido como curva do Abacaxi, na região de Jequié (distante a 365 km de Salvador).

As vítimas Teófilo dos Santos, de 57 anos, que dirigia o veículo Fox preto (placa de São Paulo - TWN 7970), e os dois outros ocupantes (Clarisse Nascimento, de 44 anos, e Solon dos Santos Filho, de 45 anos) não resistiram ao impacto e morreram no local.

O motorista do caminhão Salatiel Rocha, de 24 anos, e o carona Teobaldo de Souza, de 45 anos, saíram ilesos do acidente.

De acordo com as informações da Delegacia da Polícia Federal de Jequié (PRF), o Fox ia sentido Manoel Vitorino (a 405 km da capital) quanto tentou fazer uma ultrapassagem próximo à curva, onde já estava a marcação de faixa contínua na pista. Teófilo deu de frente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário.

Para desviar, o motorista do Fox jogou o veículo para o acostamento, no mesmo instante que Salatiel também foi para o acostamento. Os carros se chocaram de frente. O Fox ficou destruído com o impacto da colisão.

A pista já foi liberada no local.

