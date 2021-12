Três pessoas morrem em acidente envolvendo caminhão e carreta

Um acidente na BR-242 provocou a morte de três pessoas na madrugada desta quinta-feira, 8, entre as cidades de Palmeiras e Seabra, na Chapada Diamantina. De acordo com o Blog Braga, a ocorrência envolveu uma carreta bitrem e um caminhão, que bateram de frente.

Os dois veículos tiveram as cabines destruídas e um dos tanques de combustível foi arrancado. Um dos motoristas foi arremessado do veículo e o outro ficou preso nas ferragens. A outra vítima era carona do caminhão.

As cargas de cebola e soja ficaram espalhadas pela rodovia.

Caminhão e carreta bateram de frente na BR-242 (Foto: Guilherme Maciel | Reprodução | Blog do Braga)

