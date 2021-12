Três pessoas morrem em acidente com quatro veículos na BR-101

Um acidente envolvendo uma caminhonete e mais três veículos de passeio causou a morte de três pessoas na manhã desta quarta-feira, 26, no Km 232 da BR-101, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trecho da rodovia fica próximo ao município de Sapeaçu (a 164 quilômetros de Salvador). As vítimas ainda não foram identificadas.

Conforme informações do blog Voz da Bahia, a primeira colisão aconteceu entre um dos carros de passeio e a caminhonete. Com a força do impacto, um dos veículos foi jogado para a pista contrária.

Outros dois automóveis que vinham no sentido contrário não conseguiram desviar e acabaram se envolvendo também no acidente. Ainda não há informações em qual veículo estavam as vítimas fatais.

Os feridos (a quantidade ainda não foi divulgada) foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Depois, eles foram encaminhados para uma unidade de saúde da região, de acordo com a PRF.

O tráfego nos dois sentidos da pista está congestionado no momento.

adblock ativo