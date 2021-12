Três pessoas morrem e quatro ficam feridas após acidente na BR-242

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente entre carro, moto e ônibus na BR-242, na altura do povoado de Argoim, zona rural de Rafael Jambeiro (a 215 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, o acidente aconteceu por volta das 21h deste sábado, 9. As vítimas fatais foram dois homens, de 39 e 37 anos, que estavam no carro, e outro rapaz, de idade não informada, que pilotava a moto.

O veículo de passeio foi partido ao meio e ficou completamente destruído. Ainda segundo o site, o carro e a moto estavam em sentido contrário e bateram de frente. Após o acidente, um ônibus, que vinha atrás, atingiu o carro de passeio.

Os quatro feridos foram encaminhados para hospitais nas cidades de Santo Estêvão e Feira de Santana. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

