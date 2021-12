Três pessoas morrem carbonizados em colisão na Bahia

Três pessoas morreram carbonizadas - entre elas uma adolescente de 14 anos - após uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete, no km 712 da BR-101, na noite deste domingo, 29. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h30, no trecho conhecido como Curva da Sapucaeira, na altura de Eunápolis, cidade no sul da Bahia.

O condutor da caminhonete seguia sentido Eunápolis-Itagimirim, quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com caminhão. Conforme a PRF, a caminhonete pegou fogo logo em seguida.

As três pessoas que morreram estavam na caminhonete. Além da adolescente, as vítimas fatais foram um homem de 53 anos e uma mulher de 39 anos. Não há informações se eles pertenciam à mesma família.

O motorista do caminhão, de 29 anos, saiu ileso do acidente.

