Três pessoas morrem carbonizadas em colisão na Bahia

Três pessoas morreram carbonizadas após uma colisão entre um caminhão e um carro da marca Toyota, na noite desta segunda-feira, 28, no município de Caetité (a 757 quilômetros de Salvador). A identidade das vítimas ainda não fora divulgada.

Conforme o cabo da Polícia Militar, Arivaldo Correia, o acidente ocorreu por volta das 18h, no KM 12, sentindo a cidade de Brumado, no nordeste da Bahia. Ainda de acordo com o militar, após a colisão, os veículos pegaram fogo logo em seguida. As três pessoas que morreram estavam no Toyota, que tinha placa de Salvador.

Arivaldo também informou que o motorista do caminhão não foi encontrado. Segundo ele, testemunhas que passavam pelo local, no momento do acidente, relataram à Polícia Militar que viu um homem saindo correndo do caminhão, que ficou totalmente destruído por conta do fogo.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Militar da região.

