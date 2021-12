Três pessoas morrem após carreta capotar na BR-101

Três ocupantes de uma carreta que trafegava pela BR-101 na madrugada desta quarta-feira, 24, morreram após o motorista perder o controle da direção e o veículo capotar por volta de 1h. O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros de Eunápolis, no sul da Bahia.

As vítimas foram o condutor Rafael da Silva, o ajudante Leonardo Vítor Cavalcante dos Santos, ambos de 28 anos, e Rosivaldo Cavalcante Almeida, de 66 anos, sogro do motorista. Segundo informações do site Radar 64, os bombeiros tiveram que cortar a cabine para retirar os corpos, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Eunápolis.

A polícia local suspeita que Rafael tenha dormido ao volante e a carreta capotou após colidir contra um barranco às margens da rodovia, bloqueando os dois sentidos da pista.

O veículo já foi retirado e o tráfego normalizado. Bombeiros realizam a limpeza do asfalto para retirar o excesso de óleo que vazou. A carreta, que transportava um carregamento de mamão, saiu de Eunápolis e seguia para Maceió, em Alagoas.

