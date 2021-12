Três pessoas morrem após ataques em série no interior da Bahia

Três pessoas foram mortas depois de um ataque em série, na sexta-feira, 5. em Teixeira de Freitas, (distante a 801 km de Salvador), no extremo sul do estado. A polícia suspeita que os crimes foram realizados por homens em uma moto.

De acordo com o blog Teixeira News, o atirador, ainda não identificado, estava na garupa de uma motocicleta com uma espingarda calibre 12, popularmente conhecida como escopeta.

A primeira vítima foi o dono de uma oficina, José Sérgio Martins Ferreira, de 34 anos, executado com um tiro na região do tórax. O crime aconteceu na rua Sucupira, no bairro Castelinho.

Logo depois, a dupla fez a segunda vítima, José Nilton Freitas Costas, 44, dono de um estabelecimento comercial, localizado na rua Inácio Monteiro, no Jerusalém, bairro vizinho de onde ocorreu o primeiro assassinato.

Em seguida, numa ladeira que liga os bairros Jerusalém e o Residencial Castelinho, um terceiro homem, não identificado, foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o blog, nos locais das execuções a polícia recolheu dois cartuchos deflagrados. Não há informações sobre a motivação dos crimes.

adblock ativo