Três pessoas ficaram feridas durante colisão em Vitória da Conquista

Uma colisão entre um carro de passeio e uma pick-up deixou três pessoas feridas na noite do sábado, 13, na cidade de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). Segundo informações do Blog do Anderson, as vítimas, após receberem assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seguiram para unidades hospitalares do município. Não há informações sobre o estado delas.

O carro de passeio ficou completamente destruído. Partes do veículo foram arremessadas para fora, assim como a estrutura interna ficou danificada. Um dos envolvidos foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos no Distrito Integrado de Segurança Pública. A identidade dos feridos não foi revelada.

